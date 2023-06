Gdzie zjesz najlepsze lody w Koniecpolu? Sprawdź adresy w czerwcu 2023

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szerszą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Serwowano je w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Koniecpolu otwierano w centrum i przy najbardziej ruchliwych ulicach. Lody można było dostać jedynie latem, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

W naszym kraju szerszą popularność lody zdobyły w dwudziestoleciu międzywojennym. Były sprzedawane z wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować też wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek unikatowy i trudny w wykonaniu z powodu konieczności transportu lodu z gór.

Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. W okresie letnim na każdym rogu widzimy lodziarnie oferujące lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Oprócz tego są jeszcze lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety robione z owoców i wody.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów odzwierzęcych. Są to najczęściej sorbety oraz lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają podobne walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Sięgając po lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw delektować się nimi w upalne dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.