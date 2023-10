Gdzie głosować w gm. Dąbrowa Zielona? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Olbrachcice 146, 42-265 Olbrachcice numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: pl. Plac Kościuszki 49, 42-265 Dąbrowa Zielona numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

adres: Placowa 2, 42-265 Cielętniki numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: pl. Plac Wolności 1, 42-265 Soborzyce numer okręgu do Sejmu: 28 numer okręgu do Senatu: 68

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Ile trzeba mieć lat, żeby głosować w wyborach?

Prawo do udziału w głosowaniu (czynne prawo wyborcze) w wyborach ma obywatel polski, który: